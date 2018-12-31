Макрон в новогоднем обращении высказался о реформах

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Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении заявил, что результат реформ не может быть мгновенным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой французские телеканалы.

Макрон подчеркнул, что он разделяет «нетерпение» относительно реформ, однако заявил, что их результат не может быть мгновенным.

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«Мы также знали большой раскол и разразившийся гнев ... гнев против несправедливости, гнев против иногда непонятной глобализации, гнев против административной системы, которая стала очень сложной … гнев против глубоких изменений … Этот гнев, как бы он ни был избыточен, на мой взгляд, говорит об одном: мы не отступили», — заверил Макрон.

В конце 2018 года во Франции прошли масштабные протестные акции «желтых жилетов», которые выступали против повышения цен на топливо.

В конце декабря сообщалось, что «желтые жилеты» попытались ворваться в резиденцию Макрона.