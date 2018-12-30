Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации «Би-би-си».
«У «Би-би-си» какая-то полная дезорганизация. Пишут , что направили в МИД жалобу. Звоним в корпункт: о какой жалобе идет речь, когда направляли? Ответ: не знаем, надо спрашивать в Лондоне. В каком Лондоне надо спрашивать? Полсотни человек в Москве от «Би-би-си» работают , и не могут разобраться, отправляли они жалобу или нет?», — написала Захарова.
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Она также задалась вопросом, чем занимаются в России сотрудники корпорации и «кто у них принимает решения».
Ранее «Би-би-си» заявила, что пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках.