USA Today: в Белом доме готовятся к долгому противостоянию и продолжению «шатдауна»

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Из-за разговоров президента США Дональда Трампа о закрытии границы с Мексикой в Белом доме ожидают длительное противостояние и продолжение «шатдауна» на неопределенное время, пишет USA Today.

«Переговоры провалились. Мы ожидаем, что это затянется на какое-то время», — сказал исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Майк Малвани.

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По словам Малвани, тупиковая ситуация в бюджетном вопросе стены не разрешится, пока не откроется новый конгресс и, вероятно, до тех пор, пока демократы не выберут нового спикера в начале января.

Частичное приостановление работы правительства США длится вторую неделю, на данный момент нет видимых перспектив для возобновления работы сенаторов, пишет издание.

Заседание Конгресса было отложено до Нового года, сообщает газета.

«Это единственный способ привлечь внимание демократов», — так Малвани оценивает идею Трампа о закрытии границы.

Ранее Трамп ответил на вопрос о сроках «шатдауна» правительства.