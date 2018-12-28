Посольство: дипломаты России и Британии впервые с марта получили визы

Дипломаты России и Великобритании в декабре впервые с марта получили визы, сообщает российское посольство в стране, передает РИА «Новости».

Уточняется, что подобная мера частично восполнит численный состав дипмиссий обеих сторон после высылки сотрудников из-за инцидента в Солсбери.

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«Таким образом произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов», — отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москва и Лондон договорились постепенно восстанавливать численность дипломатических ведомств в предстоящем году.