Кремль отреагировал на публикацию Times данных российских журналистов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона осуждает публикации в британских СМИ личных данных российских журналистов, передает РИА «Новости».

«Дело в том, что-то, что было сделано в Великобритании, — это абсолютно беспрецедентное, не соответствующее цивилизованным нормам, не соответствующее вообще правилам отношения к СМИ, не соответствующее принципам свободы СМИ, а главное — наносящее прямую угрозу безопасности этих самых физических лиц, которые работают в российском СМИ в Великобритании», — сказал Песков.

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По его словам, российское руководство «на самых разных уровнях» высказывало свое абсолютное непонимание и разочарование в связи с подобной ситуацией. Он также прокомментировал появление в российских СМИ аналогичных списков.

«А то, что появилось здесь — ну а что же вы хотели? Скажем так, мы хоть, как сказал (президент России Владимир) Путин, не являемся приверженцами кодекса Хаммурапи, но это только мы в официальном плане», — заявил он.

В основе уголовно-правовых представлений кодекса Хаммурапи лежит идея наказания как «равного» возмездия за вину, традиционно этот кодекс выражается афоризмом: «око за око, зуб за зуб».

Ранее посольство России в Лондоне отреагировало на публикацию в Times данных российских журналистов.