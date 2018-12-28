Лукашенко встретится с Путиным под Новый год

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря посетит Москву с рабочим визитом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе своей поездки Лукашенко рассчитывает встретиться со своим коллегой из России Владимиром Путиным.

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Как отмечается, в Москве президенты двух стран продолжат диалог по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые они подробно обсудили в ходе встречи в Кремле 25 декабря.

Ранее сообщалось, что глава Белоруссии намерен совершить еще один визит в Россию до конца текущего года. Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.