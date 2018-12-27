Адвокат Трампа полюбопытствовал о содержании секретных материалов по «делу о России»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/453/11743453/RTX5TGP1-pic905-895x505-33564.jpg">

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что хотел бы увидеть засекреченные материалы по делу о вменяемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года, пишет The Hill.

Расследование о «российском вмешательстве» ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер. По словам Джулиани, он «хотел бы», чтобы президент США рассекретил документы по данному делу, «если это можно было бы сделать надлежащим образом».

Реклама

Адвокат президента США отметил, что советовать Трампу рассекретить документы — не в его компетенции. Так, для рассекречивания подобных материалов к делу необходим правительственный акт, говорит он.

«Но мое мнение в том, что я хотел бы их увидеть, конечно, они должны быть раскрыты надлежащим образом», — продолжил Джулиани.

Издание отмечает, что адвокат Трампа не пояснил, каким именно образом должны быть раскрыты документы.

В сентябре Дональд Трамп отдал распоряжение рассекретить материалы по расследованию «российского вмешательства», однако позже передумал и отложил этот вопрос. Тогда американский лидер пояснил, что при необходимости может рассекретить документы в одностороннем порядке.

Ранее в интервью изданию Трамп рассказал, что не знаком лично с документами, однако добавил, что многие законодатели настоятельно просили их рассекретить.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.