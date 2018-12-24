Bloomberg: Трамп закончит год провалом

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Прошедшая неделя идеально проиллюстрировала разрушающий эффект президентства Дональда Трампа на авторитетное правительство в Вашингтоне, что должно обеспокоить всех американцев, независимо от политических взглядов, пишет Майкл Блумберг в Bloomberg.

Блумберг отмечает отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса — «одного из последних опытных и уважаемых профессионалов» в верхушке администрации Трампа. Уходит один из немногих людей, защищавших Трампа от Трампа, подчеркивает он. Блумберг также отмечает и частичную приостановку работы правительства из-за «раздора между Белым домом и конгрессом» в отношении желания Трампа построить пограничную стену.

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На этом фоне фондовый рынок опустился до отметки в одной их худших недель с 2011 года, отмечается в материале. Блумберг отмечает, что инвесторы, обеспокоенные страстью Трампа к торговым войнам, поставили таким образом вотум недоверия.

Как объясняет Блумберг, каждая из этих ошибок имеет «общий знаменатель»: безрассудно эмоциональный и бессмысленно хаотичный подход Трампа к работе, которого он называет «все более изолированным человеком в Овальном кабинете».