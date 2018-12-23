ГА ООН приняла резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека» в Крыму, передает РИА «Новости».
Сообщается, что за принятие документа проголосовало 65 стран, против — 27, еще 70 государств воздержалось.
При этом уточняется, что экономический комитет ГА ООН отказался выделить деньги на реализацию проекта украинской резолюции по Крыму.
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Ранее сообщалось, что ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.