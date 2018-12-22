Во Франции сенат принял меры в ответ на протесты «желтых жилетов»

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Во Франции сенат принял социальные и экономические меры, которые предложил президент страны Эммануэль Макрон после протестов «желтых жилетов». Об этом сообщается в твиттере Public Senat.

Как говорится в посте, сенат решил принять чрезвычайные меры.

Ранее сообщалось, что после 18 месяцев стремительных реформ с возникновением протестного движения «желтых жилетов» президент Франции Эммануэль Макрон впервые за свой срок столкнулся с серьезным кризисом.