Марин Ле Пен планирует принять участие в юбилейном ЯМЭФ

19 декабря в рамках официального визита делегации «Деловой России» и Оргкомитета ЯМЭФ в Париж в Национальном Собрании Франции прошла деловая встреча сопредседателя «Деловой России» и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрея Назарова с президентом партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В ходе переговоров они обсудили негативное влияние антироссийских санкций экономику Евросоюза, а также участие французской делегации в пятом юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в Крыму 17-20 апреля 2019 года.

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Марин Ле Пен еще раз подтвердила, что последовательно выступает за снятие антироссийских ограничений, поскольку они вредят экономике и, по сути, являются средством давления на Россию.

«Нет никаких причин для продления этих санкций. Мы выступает за установление мирных и конструктивных отношений с Россией. Поэтому мы будем их оспаривать. И надеюсь, что во время европейских выборов у нас с другими европейскими партнерами будет много депутатов, чтобы иметь возможность уйти от этих санкций, которые негативно сказываются не только на России, но также на многих европейских экономках», - подтвердил вице-президент партии Ле Пен «Национальное объединение» Луи Алио.

«Мы, можем быть, несогласны с международной политикой, мы, можем быть, несогласны по разным вопросам. Но мы должны поддерживать близкие отношения с Россией, которая является историческим партнером», - подчеркнул французский политик.

По его словам, отношения с Россией могут стать одной из тем европейской избирательной кампании. Кроме того, руководство «Национального объединения» подтвердило свою позицию по статусу Крымского полуострова: они не сомневаются, что Крым принадлежит России», - подчеркнул Андрей Назаров.

«В ходе встречи мы сделали приглашение от лица организационного комитета и получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать 19 апреля в пленарном заседании этого форума. Также Луи Алио как вице-президент «Национального объединения» обязательно будет принимать участие», - заявил Андрей Назаров.

Визит Ле Пен в Крым продлится один день, так как политик будет занята предвыборной кампанией в Европарламент, но Луи Алио пробудет на ЯМЭФ все три дня.