Лавров: Россия не будет воевать с Украиной

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет воевать с Украиной. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам министра, для того, чтобы Украина оставалась нейтральной стороной, нужно обеспечить комфортное проживание на территории страны для всех ее жителей.

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«Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю», — сказал Лавров.

Он добавил, что не сомневается в дальнейших провокациях Киева в Керченском проливе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал «войной» инцидент в Керченском проливе.