Опрос WSJ/NBC: популярность Трампа упала после выборов в конгресс
Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа снизился после выборов в американский конгресс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на опрос.
По данным издания, деятельность Трампа одобряют 43% американцев.
Как отмечается, более 50% опрошенных негативно относятся к деятельности президента США.
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При этом только 38% респондентов готовы голосовать за Трампа на выборах 2020 года.
Ранее сообщалось, что новый глава аппарата Белого дома назвал Трампа «ужасным человеком».