Опрос WSJ/NBC: популярность Трампа упала после выборов в конгресс

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Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа снизился после выборов в американский конгресс. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на опрос.

По данным издания, деятельность Трампа одобряют 43% американцев.

Как отмечается, более 50% опрошенных негативно относятся к деятельности президента США.

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При этом только 38% респондентов готовы голосовать за Трампа на выборах 2020 года.

Ранее сообщалось, что новый глава аппарата Белого дома назвал Трампа «ужасным человеком».