Стало известно, как победил в голосовании глава «новой церкви» на Украине
По словам участников «Объединительного собора», который прошел в Киеве, перед финальным голосованием за будущего предстоятеля новой церковной структуры свою кандидатуру снял митрополит Луцкий и Волынский Михаил, передает «Би-би-си Украина».
Сообщается, что благодаря этому митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний смог одержать победу на митрополитом Винницким и Барским Симеоном.
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Отрыв Епифания составил 20 голосов.
Ранее сообщалось, что посольство США поздравило Украину с созданием новой церкви.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий собора.