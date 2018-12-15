Стало известно, как победил в голосовании глава «новой церкви» на Украине

По словам участников «Объединительного собора», который прошел в Киеве, перед финальным голосованием за будущего предстоятеля новой церковной структуры свою кандидатуру снял митрополит Луцкий и Волынский Михаил, передает «Би-би-си Украина».

Сообщается, что благодаря этому митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний смог одержать победу на митрополитом Винницким и Барским Симеоном.

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Отрыв Епифания составил 20 голосов.

Ранее сообщалось, что посольство США поздравило Украину с созданием новой церкви.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий собора.