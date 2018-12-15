Федеральный суд в Техасе признал Obamacare неконституционным

Федеральный суд штата Техас отменил реформу Obamacare, сообщает CNN.

Уточняется, что подобная мера может лишить медицинской страховки до 20 млн человек.

Ранее губернатор американского штата Висконсин Скотт Уолкер назвал бывшего президента США Барака Обаму самым большим лжецом в мире и раскритиковал введенную им систему медицинской страховки ObamaCare.

Когда Уолкер сделал такое заявление, он вспомнил, что портал Politificat в 2013 году назвал заявление Обамы о доступности ObamaCare «ложью года».