Болтон назвал Россию и КНР главными соперниками США в Африке

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Москва и Пекин являются главными соперниками Вашингтона в Африке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия и КНР якобы используют методы недобросовестной конкуренции в Африке.

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Он также обвинил Москву и Пекин в действиях «против интересов» народов континента.

Болтон подчеркнул, что действия России и КНР в Африке якобы угрожают национальным интересам США.

Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме Болтона прозвали «президентом».