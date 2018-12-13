Болтон назвал Россию и КНР главными соперниками США в Африке
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Москва и Пекин являются главными соперниками Вашингтона в Африке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия и КНР якобы используют методы недобросовестной конкуренции в Африке.
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Он также обвинил Москву и Пекин в действиях «против интересов» народов континента.
Болтон подчеркнул, что действия России и КНР в Африке якобы угрожают национальным интересам США.
Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме Болтона прозвали «президентом».