«Защитники» стали человеком года по версии Time

«Защитники»-журналисты со всего мира, которые пострадали за свою деятельность, стали «человеком года» по версии журнала Time.

Издание опубликовало четыре обложки.

На одной из них изображен убитый журналист Джамаль Хашукджи, на второй жены журналистов Reuters, арестованных в Мьянме — Ва Лоун и Киав Со Оо, на третьей — Мария Ресса, основательница филиппинского портала Rappler, на четвертой — редакция The Capital Gazzete.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп вошли в шорт-лист претендентов на звание «Человека года» по версии американского журнала Time. Среди претендентов также оказались спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер, журналист Джамаль Хашукджи, убитый на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, президент Южной Кореи Мун Джэин, а также супруга принца Гарри Меган Маркл.