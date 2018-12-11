France24: Макрон начал национальный диалог после «желтых жилетов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/271/12090271/macron-pic905-895x505-55614.jpg">

Президент Франции Эммануэль Макрон, который выступил с обращением после протестных акций «желтых жилетов», начал национальный диалог, отмечают эксперты, опрошенные France24.

Во время заявления к нации Макрон объявил о новых мерах для того, чтобы утихомирить протесты «желтых жилетов», охвативших Францию в последние недели. Политические эксперты оценили этот шаг как значительный сдвиг в президентстве Маркона, которого критики называют «президентом богатых», отмечается в материале.

Реклама

Во время 13-минутного заявления одетый в мрачный черный костюм и галстук французский лидер в отличие от вызывающих прошлых выступлений говорил более мягким, временами раскаивающимся тоном.

«Это важный момент, потому что французский народ упрекает Макрона в отсутствии сочувствия», — поясняет Бруно Каутре из французского института политических исследований (Sciences Po).

Во время трансляции Макрон успел признаться в том, что мог причинить «боль людям своими словами», а также взял на себя долю ответственности за гнев, охвативший Францию.

По его словам, «покаяние Макрона» — это «абсолютный минимум».

Среди других обещаний Макрона было участие в национальных дебатах с профсоюзами, мэрами и общественными лидерами. Это, возможно, поможет преодолеть давние разногласия, однако аналитики предвидят проблемы. Как поясняет Кауэтре, эта роль не подходит для французского лидера, который будет попадать под критику. Эксперт добавляет, что разумнее, если национальные дебаты могли бы координироваться каким-либо независимым органом.