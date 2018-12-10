Конституционный суд отстранил Додона от должности президента Молдавии
В Молдавии конституционный суд принял решение о временном отстранении президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей, с целью утверждения пяти законов, которые он отказался одобрить, передает РИА «Новости»
«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа выполнить конституциональные обязательства и промульгировать законы, утвержденные парламентом. На основании 91 статьи конституции председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы», — сказал председатель КС Михай Поалелунжь.
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Отмечается, что данное решение суда обжалованию не подлежит.
Ранее Додон заявил, что никто не разрушит отношения Молдавии и России.