WP: 14 сторонников Трампа встречались с россиянами в ходе избирательной кампании

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По меньшей мере 14 сторонников президента США Дональда Трампа встречались с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года и во время вступления Трампа в должность. Об этом сообщает The Washington Post.

Среди тех, кто проводил встречи с российскими гражданами, дети американского президента Иванка Трамп и Дональд Трамп-Младший, его зять и советник Джаред Кушнер, его адвокат Майкл Коэн, а также наиболее давний политический советник Роджер Стоун.

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По данным прокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, некоторые из россиян предлагали сторонникам Трампа поддержку кампании со стороны российского правительства.

Ранее Мюллер обвинил экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в даче ложных показаний.