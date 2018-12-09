Нарышкин рассказал о знакомстве с Путиным

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с будущим российским президентом Владимиром Путиным в 1980 году, когда пришел на службу в Ленинградское управление КГБ СССР. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что это произошло сразу по его возвращении из Москвы с учебы на факультете Высшей школы КГБ (в настоящее время — Академия ФСБ).

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«В 1980-м году я вернулся в Ленинград и был определен сразу на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления (КГБ). Владимир Владимирович (Путин. — «ГазетаRu») уже там работал. Так и произошло знакомство», — сказал Нарышкин.

По его словам, они также вместе учились в нынешней Академии внешней разведки, которая в то время называлась Краснознаменный институт.

Ранее Нарышкин назвал «баснями» заявления о парализованной российской разведке.