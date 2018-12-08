Путин призвал единороссов бороться за авторитет

Президент России Владимир Путин считает главной задачей для «Единой России» поддержание авторитета партийцев.

«Важнейшее для партии дело - это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить. Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим», - призвал глава государства участников съезда «Единой России».

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Говоря о приходе молодежи в партию, Путин рекомендовал «взять на вооружение уже работающие в стране открытые конкурсы по формированию управленческого состава». «У нас свободная, демократическая страна, а задачи развития изначально предполагают творческий поиск, реализацию новых идей и подходов. Дискуссии и конкуренция внутри самой партии - это очень эффективный инструмент для решения проблем в интересах страны», - убежден президент.

Он рассчитывает, «что «Единая Россия» сделает все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом политической культуры - дискуссии, атмосферы диалога, доверия, сотрудничества со всеми политическими силами России и, как крупнейшая политическая сила страны, сама выйдет на новый уровень в своей деятельности, станет партией настоящего прорывного развития России».

Президент также отметил, что кандидатам без четкой программы развития страны незачем приходить во власть любого уровня.

Глава государства поблагодарил единороссов за поддержку в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года. «Это важная вещь - формирование высшего института власти в стране, вне зависимости от фамилий. Хотя, конечно, фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий», - сказал Путин, подчеркнув, что это касается как президентского, так и правительственного и любого другого уровня власти вплоть до муниципального.

«Если нет четкого понимания - что нужно делать и как нужно делать для развития страны - нечего приходить во власть, нечего там делать. Потому что институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах», - подчеркнул глава государства, добавив, что ответственные люди должны поступать иначе.

Путин напомнил, что программа действий власти в концентрированном виде изложена в майском указе, развернута в подготовленных правительством РФ национальных проектах и поддержана на законодательном уровне. «Но еще очень важный аспект - региональный, потому что основная работа должна быть проведена в регионах РФ. Без поддержки «Единой России» на этом - региональном, и даже на муниципальном уровне - успеха не будет. Мы должны это понять, осознать, и действовать как единая команда, исходя из общих целей и общих задач», - поставил задачу президент.

Он добавил, что у единороссов в этой связи «повышенная ответственность - за историческую судьбу Родины, за благополучие граждан», что является целью любой политической силы.

«Именно это - благополучие граждан, укрепление суверенитета страны, развитие экономики, ответственность за успешное решение масштабных прорывных задач, которые стоят сегодня перед нами», - цитирует Путина ТАСС.