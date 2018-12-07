Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС

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Новым председателем германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает ТАСС со ссылкой на немецкое телевидение.

На этом посту она сменит канцлера Германии Ангелу Меркель, которая возглавляла ХДС с 10 апреля 2000 года. Крамп-Карренбауэр считаются ближайшей соратницей Ангелы Меркель.

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Как отмечается, за Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 делегатов (51,75%). Ее соперник Фридрих Мерц получил 482 голоса (48,25%).

Ранее сообщалось, что однопартийцы подарили Меркель на прощание дирижерскую палочку.