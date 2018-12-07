Песков раскрыл подробности разговора Путина и Мадуро

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Российская сторона продолжит оказывать поддержку Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Целый набор вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, обсуждался. Безусловно, скажем так, в той или иной степени поддержка Венесуэле со стороны России будет оказываться и дальше», — сказал Песков.

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Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о финансовой поддержке, Песков отметил, что ему «нечего добавить к сказанному».

Ранее сообщалось, что Россия и Венесуэла договорились об инвестициях.