CNN: над Трампом нависла угроза из-за предложенного наказания для его экс-советника

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Президент США Дональд Трамп находится под угрозой после рекомендаций суду ведущего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера в отношении бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, отмечает американский телеканал CNN.

Отмечается, что Мюллер сообщил судье на этой неделе, что Флинн, отставной генерал, который был ключевым внешнеполитическим помощником во время предвыборной кампании Трампа, оказал «существенную» помощь в его расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

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Эта история, отмечает CNN, не может быть ничем иным, как источником плохих вестей для президента США Дональда Трампа и его окружения.

Помощь бывшего помощника Трампа была настолько важной и своевременной, что Мюллер рекомендовал суду не сажать Флинна, несмотря на его дезинформацию ФБР о контактах с послом России в США (на тот момент им был Сергей Кисляк), а также о деловых связях с Турцией.

Бывший федеральный прокурор Ренато Мариотти предположил в разговоре с корреспондентом CNN, что экс-сотрудник Трампа мог представить такую информацию, которой достаточно для возбуждения уголовного дела против кого-либо.

Телеканал отмечает, что таким образом через решение по Флинну спецпрокурор США может посылать сигнал другим свидетелям, о том, что полное раскрытие информации будет вознаграждаться.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.