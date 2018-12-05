В Совфеде отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии

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В Совете Федерации отреагировали на высылку из Словакии российского дипломата, передает РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.

По его словам, Россия не оставит этот инцидент без ответа.

«Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия», — заявил Джабаров.

Ранее в посольстве России отреагировали на высылку дипломата из Словакии.