Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

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Словакия выслала российского дипломата, передает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Петера Пеллегрини.

По его словам, он подозревается в причастности к шпионской деятельности в Европейском союзе и НАТО. Уточняется, что такие данные предоставила военная разведка.

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«Мы выслали его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — заявил Пеллегрини.

Ранее сообщалось, что в Австрии арестовали военного, который подозревается в шпионаже в пользу России.