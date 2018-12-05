МИД: ВСУ в Донбассе переняли тактику ИГ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что украинские силовики применяют в Донбассе беспилотники, передает РИА «Новости».

«Переняв тактику их использования напрямую у террористов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России), украинские силовики с помощью беспилотников сбрасывают ручные гранаты и мины на гражданские объекты. Жертвами этих действий становятся гражданское население и мирные люди», — сказала Захарова.

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Она отметила, что подобные действия противоречат принятому комплексу мер на запрет БПЛА и уточнила, что за последний месяц силовые структуры народных республик уничтожили 9 БПЛА, которые принадлежали ВС Украины.

«Это само по себе говорит о масштабах их применения Украиной», — сказала она.

По словам Захаровой, из-за подобных действий получил ранения местный житель в поселке Минеральное, а также были повреждены жилые строения в Старомихайловке.

Ранее Захарова заявила, что Украина перебрасывает наступательные компоненты «в шумовой завесе».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.