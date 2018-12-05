Пушков ответил на ультиматум США по договору о РСМД

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутый России ультиматум со стороны США по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он написал в твиттере.

По его словам, заявление американской стороны является «технологией выхода» США из ДРСМД.

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«Ультиматум Помпео — это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят (на. — Газета.Ru) весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование», — заключил Пушков.

Он подчеркнул, что именно в этом заключается смысл выдвинутого ультиматума.

Ранее сообщалось, что Вашингтон поставил Москве ультиматум по договору о РСМД.