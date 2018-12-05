Порошенко: Украина ждет от Запада действий после инцидента в Керченском проливе

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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе страна ждет от Запада конкретных действий. Об этом политик сказал в интервью Bloomberg.

По его словам, сделанные западными странами в связи с произошедшим заявления являются «мощной поддержкой» украинской стороны.

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«Но, думаю, в этой ситуации, в то время, как западные партнеры делают жесткие заявления, [президент России Владимир] Путин — действует», — сказал Порошенко.

Он добавил, что возможно введение новых антироссийских «азовских санкций», в также наращивание присутствия НАТО в регионе.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что стало бы «лучшей санкцией» против российской стороны.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.