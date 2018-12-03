Пушков отреагировал на «жалобы» Порошенко
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о звонке президенту России Владимиру Путину.
«Порошенко жалуется, что не может дозвониться до Путина. А зачем? Хочет обсудить собственную провокацию?», — написал Пушков.
Реклама
По его словам, Порошенко возможно хочет «пожаловаться» Путину.
Он также добавил, что в настоящее время говорить двум лидерам «не о чем».
Ранее Порошенко рассказал об «отказе» Путина говорить по телефону.