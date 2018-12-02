Посольство России приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего
Посольство России в Вашингтоне приспустило флаг в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщается в твиттере дипмиссии.
«Буш-старший был выдающимся политиком, он посвятил всю свою жизнь службе своей стране», — говорится в сообщении.
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Посольство также опубликовало в соцсети фотографию президента России Владимира Путина с Бушем-старшим.
Ранее экс-госсекретарь США Джеймс Бейкер рассказал о последних словах Буша-старшего.