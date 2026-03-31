Во Франции заявили о подготовке к возможной войне с Россией

Politico: Франция начала подготовку к возможному военному конфликту с Россией

Заместитель начальника военно-воздушных сил Франции Доминик Тардиф в интервью Politico заявил, что необходимо подготовить военно-воздушные силы страны к вероятному конфликту с Россией.

Собеседник издания считает, что это может произойти в период с 2028 по 2029 год.

По словам Тардифа, французские летчики могут сразу оказаться на передовой в случае возникновения напряженности на восточной границе НАТО, так как у Латвии, Литвы и Эстонии нет истребительной авиации, а потенциал Румынии ограничен, в связи с этим страны Западной Европы должны быть готовы к тому, что начальник штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон назвал «шоком».

Также генерал отметил, что оборонная промышленность России развивается очень стремительно.

