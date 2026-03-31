«Опоздание на месяц!»: Дмитриев сравнил скорость реакции ЕС с черепахой

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сравнил ЕС с черепахой после запоздалого призыва Еврокомиссии готовится к энергетическому кризису. Публикация появилась в соцсети Х политика.

«Опоздание на месяц! Давайте зафиксируем в истории очень медленное осознание, реакцию и нежелание ЕС признать фатальную ошибку отказа от российских энергоносителей», — написал Дмитриев.

К своему посту он прикрепил фото черепахи.

До этого издание Politico сообщало, что лидеры ЕС на предстоящем саммите изменят повестку и сфокусируются на последствиях ближневосточного конфликта, а также росте цен на энергоносители. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимо уменьшить влияние конфликта на цены на энергию и принять срочные меры.

Кроме того, разногласия внутри Евросоюза вызывает вопрос реакции на действия американкой администрации, а также угроза вето со стороны Венгрии на предоставление Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы. Politico отмечает, что из-за нового кризиса европейским лидерам вновь приходится уделять больше внимания краткосрочным проблемам, чем долгосрочным реформам экономики блока.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз отказом от российских энергоресурсов «стреляет себе в ногу».

 
