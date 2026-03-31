В США заявили, что израильские ПВО «находятся на пределе» из-за ударов Ирана

RS: атаки Ирана показали несостоятельность израильских систем ПВО
Удары иранских войск продемонстрировали несостоятельность систем противовоздушной обороны (ПВО) Израиля. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft (RS).

В материале отмечается, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана прошел месяц. При этом «хваленая израильская система ПВО уже находится на пределе».

По словам авторов статьи, власти еврейского государства начали нормировать ракеты для перехватчиков. Однако это не играет существенной роли.

«Такое быстрое истощение свидетельствует о том, что оборона Израиля была более хрупкой, чем казалось, и явно не была готова к отражению того количества атак, которое теперь способен совершать Иран», — подчеркивается в публикации.

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана в конце февраля. В ответ Исламская Республика стала наносить удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства, а также по американским базам в странах Ближнего Востока.

30 марта телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника государственного департамента Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон не ожидал от Тегерана столь масштабного ответа на атаки.

Ранее журналисты узнали о применении Ираном новейшей ракеты при атаке на объекты США.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

