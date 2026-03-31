Компания студентов изнасиловала дочь профессора в университете

В Индии трое студентов изнасиловали девушку в университете
Девушка из Индии обвинила троих студентов в изнасиловании. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в университете в Канпуре. Молодые люди позвали пострадавшую, которая также является студенткой этого учреждения, в аудиторию, чтобы вместе поесть.

Когда она зашла в помещение, то поняла, что кроме этих юношей там больше никого нет. В результате студенты надругались над ней по очереди. Они также хотели совершить групповое изнасилование, но сделать этого не удалось.

После произошедшего студенты угрожали девушке расправой над ее семьей. Она молчала о произошедшем почти две недели, но в какой-то момент все же решилась рассказать родителям.

Ее отец, занимающий должность профессора в другом университете, подал заявление в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигурантов задержали.
Сама пострадавшая также сообщила о ситуации администрации заведения. Комитет специалистов университета начал внутреннее расследование.

