Путин прокомментировал итоговую декларацию G20

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Президент России Владимир Путин заявил, что итоговая декларация саммита G20 отражает настрой государств на дальнейшую совместную работу ради экономического роста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, страны G20, в частности, выразили общий настрой работу по повышению стабильности международных финансов.

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Он также добавил, что факт подписания декларации является положительным результатом.

Ранее сообщалось, что лидеры G20 согласовали совместную декларацию.