Путин прокомментировал итоговую декларацию G20
Президент России Владимир Путин заявил, что итоговая декларация саммита G20 отражает настрой государств на дальнейшую совместную работу ради экономического роста. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, страны G20, в частности, выразили общий настрой работу по повышению стабильности международных финансов.
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Он также добавил, что факт подписания декларации является положительным результатом.
Ранее сообщалось, что лидеры G20 согласовали совместную декларацию.