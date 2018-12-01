Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.

По его словам, для этого нужна другая власть в Белоруссии, чтобы ее можно было с распростертыми объятиями встречать на Западе.

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«Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна», — считает Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск хочет сотрудничать с Западом, но не в ущерб другим партнерам.

«Мы хотим с ними сотрудничать. Но это не значит, что мы от кого-то куда-то отвернулись. Что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться», — отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обеспокоился настораживающими тенденциями в экономике Белоруссии.