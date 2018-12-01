Посол Японии заявил о твердом настрое Абэ на переговорах с Путиным

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Посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки заявил о твердом настрое японского премьер-министра Синдзо Абэ завершить переговоры по подписанию мирного договора с Россией, передает ТАСС.

«Премьер-министр Абэ решительно настроен завершить переговоры по мирному договору - вопросу, который остался нерешенным после Второй мировой войны, - на основе нынешней договоренности и под руководством лидеров двух стран», — сказал Кодзуки.

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Дипломат заявил об этом перед встречей лидеров России и Японии в Аргентине на саммите G20.

Ранее сообщалось, что около 70% японцев одобряют переговоры с Россией по мирному договору 1956 года.

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