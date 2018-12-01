Песков: экс-адвокат Трампа обращался в Кремль, был приглашен на ПМЭФ и пропал
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Майкл Коэн, который является бывшим адвокатом американского лидера Дональда Трампа, обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в Кремле Коэну объяснили, что администрация президента России не занимается вопросами строительства и пригласили посетить ПМЭФ.
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Он также добавил, что после получения приглашения на форум «просители» пропали.
Песков подчеркнул, что «откровения» Коэна о постройке здания в России «должен комментировать священник».
Ранее СМИ сообщили, что Трамп ответил на вопросы спецпрокурора США по проекту «Трамп-тауэр» в Москве.