Глава МИД ФРГ прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к конкретным шагам по деэскалации ситуации в Азовском и Черном морях после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, решение ситуации «возможно только путем диалога».
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Он также добавил, что необходимо предотвратить появление «долгосрочного конфликта» в Азовском море.
Ранее сообщалось, что в Кремле оценили призыв Киева ввести корабли НАТО в Азов.