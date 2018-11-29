Глава МИД ФРГ прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал к конкретным шагам по деэскалации ситуации в Азовском и Черном морях после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, решение ситуации «возможно только путем диалога».

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Он также добавил, что необходимо предотвратить появление «долгосрочного конфликта» в Азовском море.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили призыв Киева ввести корабли НАТО в Азов.