Захарова: Запад мог планировать провокацию в Керченском проливе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12016015/RIAN_5662658.HR-pic905-895x505-43031.jpg">

Запад мог принимать участие в планировании провокации с военными кораблями Украины в Керченском проливе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались, как минимум, знали, это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры. Это все не носит случайного характера», — сказала Захарова.

Реклама

Он также отметила, что это доказывают оценки западных политиков и информационная кампания в западных СМИ.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с задержанием в Керченском проливе украинских военных.