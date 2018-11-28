Захарова: Запад мог планировать провокацию в Керченском проливе
Запад мог принимать участие в планировании провокации с военными кораблями Украины в Керченском проливе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались, как минимум, знали, это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры. Это все не носит случайного характера», — сказала Захарова.
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Он также отметила, что это доказывают оценки западных политиков и информационная кампания в западных СМИ.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с задержанием в Керченском проливе украинских военных.