МИД Украины направил России ноту протеста

<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/12072133/RTR43SD3-pic905-895x505-49502.jpg">

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с задержанием в Керченском проливе украинских моряков, передает РИА «Новости».

«Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину», — сообщили в министерстве.

Реклама

Отмечается, что нота была отправлена 27 ноября.

МИД России вручил ноту украинскому поверенному из-за провокации в Керченском проливе 26 ноября.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.