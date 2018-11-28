Посол Украины в Германии заявил о необходимости «поставить Путина на место»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Москву и российского президента Владимира Путина необходимо «поставить на место». Об этом он рассказал в интервью немецкому радио, передает Reuters.

По его словам, после инцидента в Керченском проливе «все поставлено на карту» и Германии необходимо взять «четкий курс» на ограничение России.

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«Санкционная дубинка должна быть применена быстро ... Нужно ввести полный запрет на импорт газа и нефти из России, проект «Северный поток — 2» должен быть заморожен», — заявил Мельник.

Как отмечает агентство, он не исключил даже отправки морпехов из Германии в район конфликта.

Ранее издание Welt сообщило, что Германия и Франция высказались против ужесточения антироссийских санкций.