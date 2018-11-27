Володин рассказал о зачистке оппонентов Порошенко на Украине

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Целью провокации в Керченском проливе была зачистка оппонентов президента Украины Петра Порошенко, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Введение военного положения ему позволяет, скорее всего, именно эту цель он и ставил, зачистить своих оппонентов до выборов и дальше уже строить избирательную кампанию, понимая, что нет альтернативы, никто не мешает. И это являлось как раз целью провокации, развернувшейся на территории Керченского пролива», — сказал Володин.

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Он подчеркнул, что военное положение было введено в областях, где меньше всего поддерживают политику действующего украинского президента.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предрек дополнительные сложности экономике Украины.