Чижов объяснил позицию Запада по ситуации в Керченском проливе
Российский представитель при Евросоюзе Владимир Чижов не удивился, что западные страны заняли проукраинскую позицию в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Запад не признает воссоединения Крымского полуострове с российской территорией, поэтому не рассматривает воды в этом регионе в качестве территориальных вод России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
«Поэтому им (странам Запада. — Газета.Ru) особо труда не стоило занять проукраинскую позицию», — сказал Чижов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ситуация, связанная с инцидентом в Керченском проливе, «не нуждается в умиротворении».
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.