ОБСЕ созвала спецзаседание из-за конфликта России и Украины

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Постоянный совет ОБСЕ соберется на специальном заседании, созванное по требованию Украины. Об этом сообщило в твиттере постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

«Сегодня в 17.00 по киевскому времени (18.00 мск) состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению Президента Украины П.А.Порошенко», — говорится в сообщении.

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Ранее совет безопасности ООН созывает экстренное совещание относительно конфликта России и Украины в Керченском проливе. Заседание состоится в 19.00 мск.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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