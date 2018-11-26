В Китае отреагировали на инцидент в Черном море между Россией и Украиной

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В КНР дали комментарий в связи с инцидентом между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя МИДа страны Гэн Шуана, китайская сторона знает об инциденте.

«Китай призывает все стороны проявлять сдержанность, не допускать эскалации ситуации», — заявил Шуан.

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Он добавил, что при помощи диалога и консультаций стороны должны урегулировать возникшие между ними разногласия.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, чем закончится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.

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