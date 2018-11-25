Мэй сравнила свои эмоции от Brexit с чувствами Меркель

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По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, она не испытывает грусти от выхода Британии из состава ЕС, в отличие от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».

Соответствующий вопрос ей задали журналисты в ходе брифинга после саммита по Brexit.

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«Нет, но я осознаю, что некоторые, как в ЕС, так и в Великобритании, чувствуют это», — сказал Мэй.

Она подчеркнула, что Brexit является выбором британского народа и указала на то, что стране удастся вернуть контроль над своими границами, сельским хозяйством и другими сферами.

Ранее сообщалось, что Меркель прокомментировала итоги саммита ЕС по Brexit.