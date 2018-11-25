В Чехии назвали Россию угрозой для ЕС

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию угрозой для ЕС. Об этом сообщает Radio Praha.

По его словам, Москва становится все более настойчивой и начинает использовать дезинформацию и различные гибридные методы.

Кроме того, Петршичек отметил, что сообщения об исходящей от России угрозе исходят от чешских разведывательных служб и к ним нужно относиться «очень серьезно».

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Ранее в Госдуме ответили Великобритании на сравнение России с «Исламским государством» (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.